Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел русский трейлер фильма по аниме «Человек-бензопила» — премьера 19 сентября

Вышел русский трейлер фильма по аниме «Человек-бензопила» — премьера 19 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Sony Pictures Entertainment представила трейлер полнометражного аниме «Человек-бензопила: История Рэдзэ». Премьера ленты состоится 19 сентября в Японии и 24 октября — в остальных странах.

Видео доступно в VK-группе «Шикимори». Права на видео принадлежат MAPPA.

Аниме-фильм представляет собой продолжение первого сезона сериала. По сюжету главный герой влюбляется в девушку по имени Рэдзэ. Однако ему предстоит узнать, что её прошлое скрывает мрачные тайны.

Первый сезон «Человека-бензопилы» стартовал в 2022 году и стал популярным по всему миру. События культового аниме рассказывают про подростка Дэндзи, который в один прекрасный момент получает способность превращать свои конечности в бензопилы. Теперь он вынужден убивать демонов из других миров, чтобы расплатиться с долгами своего покойного отца.

О другом популярном аниме:
Аниме о войне с мусорными демонами: как стартовал «Гачиакута»
Аниме о войне с мусорными демонами: как стартовал «Гачиакута»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android