В Голливуде снимут фильм по фанфику о «Гарри Поттере»

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что компания Legendary приобрела права на экранизацию фантастической книги Alchemised («Алхимизированные»). Сумма сделки составила $ 3 млн, став одной из самых крупных в Голливуде. Сама Legendary пока не комментировала информацию.

Произведение написано автором СенЛин Ю. По сюжету алхимик и целительница Хелен Марино отправлена в разрушающееся поместье некроманта, который должен исследовать её забытые воспоминания. Но героиня начинает сталкиваться с жуткими тайнами владельца дома.

Книга должна поступить в продажу 23 сентября. Примечательно то, что само произведение было основано на фанфике по вселенной «Гарри Поттера». Ранее сюжет разворачивался вокруг отношений Драко Малфоя и Гермионы Грейнджер, но позднее перерос в самостоятельную историю. Автор также прославилась написанием других фанфиков, в том числе по «Звёздным войнам».