Игрок Wildcard назвал свою команду последним бастионом североамериканской доты

Керри команды Wildcard Люк YamSun Вон высказался о положении североамериканской сцены в Dota 2. По словам игрока, именно его коллектив остаётся последней надеждой региона по игре Dota:

Мы — последний бастион североамериканских игроков в доту, собранные в одном месте. Мы хотим оставить свой след в истории.

Коллектив Вона завершил выступление на групповом этапе, заняв 9-13-е место. Wildcard смогли одолеть Team Nemesis со счётом 2:0 и BOOM Esports — 2:1, но остальные матчи с Team Spirit, Aurora Gaming и Heroic были проиграны с одинаковым счётом — 0:2.

The International 2025 проходит с 4 по 14 сентября. В чемпионате участвуют 16 лучших команд мира, которые разыгрывают более $ 2,5 млн призовых.