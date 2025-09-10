Скидки
«Даже я настолько не верю»: Malr1ne удивился ожиданиям фанатов Dota 2

Игрок Team Falcons по Dota 2 Станислав Malr1ne Поторак высказался о том, как сообщество оценивает шансы его команды на The International 2025. В своём телеграм-канале он отметил, что фанаты слишком уверены в успехе коллектива:

Мне нравится смотреть, как люди ставят нас и Xtreme в финал. Я буквально видел пять или шесть разных людей. Что-то слишком ребята верят в нас, даже я настолько не верю. Посмотрим, что будет, спасибо за поддержку такую.

В первом раунде верхней сетки плей-офф Falcons встретятся с Team Tidebound. Матч состоится 11 сентября в 17:00 мск.

Dota 2. The International 2025 . 1/4 финала (верхняя сетка)
11 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Team Tidebound
Не начался
Team Falcons
Напомним, The International 2025 проходит в Германии с 4 по 14 сентября. В турнире участвуют 16 команд, а суммарный призовой фонд превышает $ 2,5 млн, формируясь за счёт продаж тематических бандлов и контента от кастеров.

Прогноз фанатов на TI14:
