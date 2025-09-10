Скидки
Бесплатные игры PS Plus в сентябре 2025 года: WWE 2K25, Persona 5 Tactica, The Invincible, Green Hell и другие

В сентябре в PS Plus добавят WWE 2K25, Persona 5 Tactica, The Invincible и ещё четыре игры
Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 16 сентября абонентам сервиса станут доступны семь новых тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё одному проекту.

Среди главных игр месяца выделяются бойцовский симулятор WWE 2K25, японская ролевая игра Persona 5 Tactica и фантастическое приключение The Invincible. Следующее пополнение линейки ожидается в середине октября.

Новые игры в PS Plus Extra в сентябре 2025 года

  • WWE 2K25
  • Persona 5 Tactica
  • Green Hell
  • Fate/Samurai Remnant
  • Crow Country
  • The Invincible
  • Conscript.

Фото: Sony

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в сентябре 2025 года

  • Legacy of Kain: Defiance.
