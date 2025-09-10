Скидки
Авторы Football Manager 26 представили новый интерфейс

Аудио-версия:
Компания Sports Interactive представила новый трейлер следующей части знаменитого футбольного симулятора Football Manager 26. В ролике разработчики рассказали об изменениях в предстоящей игре.

Видео доступно на YouTube-канале Football Manager. Права на видео принадлежат Football Manager.

Так, в симуляторе игроков ждёт полностью обновлённый интерфейс. Теперь пользователи смогут более интуитивно понимать геймплей проекта и выбирать нужные функции. Разработчики также изменили способ отображения закладок и поиска информации о футбольных игроках.

Football Manager 26 — революционная часть в серии, которую впервые разработали на движке Unity. Впервые за историю франшизы в игре появится симуляция реальных матчей с реалистичными анимациями в духе EA Sports FC и UFL. Проект поступит в продажу осенью на ПК в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store.

Геймплейный трейлер нового Football Manager:
Видео
Авторы Football Manager 26 показали революционный геймплей в духе EA Sports FC
