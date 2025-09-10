Скидки
«Он объединится с Лютором»: Джеймс Ганн — о продолжении «Супермена»

Комментарии

На «Шоу Говарда Стерна» гостем стал глава студии DC Джеймс Ганн. Он рассказал о продолжении фильма «Супермен».

По словам постановщика, во второй части главному герою предстоит объединиться со злодеем Лексом Лютором — они должны будут сразиться против гораздо большей угрозы. Кто именно станет антагонистом нового фильма, Ганн пока не раскрыл.

Вторая часть расскажет о том, как Лекс Лютор и Супермен вынуждены работать сообща против гораздо большей угрозы.

Фильм «Супермен: Человек завтрашнего дня» выйдет в мировом прокате 9 июля 2027 года. Картина станет продолжением супергеройского фильма 2025 года с Дэвидом Коренсветом в главной роли.

Об успехе «Супермена»:
«Супермен» Джеймса Ганна принёс Warner Bros. более $ 125 млн
