Расписание игр первого дня плей-офф The International 2025 по Dota 2 — все матчи на четверг, 11 сентября

Расписание игр первого дня плей-офф The International 2025 по Dota 2
В четверг, 11 сентября, в Гамбурге начинается финальная стадия чемпионата мира The International 2025 по Dota 2 с призовым фондом более $ 2,5 млн.

Сегодня все восемь участников плей-офф сыграют по одному матчу. Победители пройдут в верхний полуфинал и обеспечат себе место в топ-6 по итогам чемпионата, а проигравшие опустятся в нижнюю сетку, где их ждут игры на вылет.

Расписание матчей The International 2025 на четверг, 11 сентября:

  • 11:00. Верхняя сетка, Xtreme Gaming (Китай) — Tundra Esports (Европа);
  • 14:00. Верхняя сетка, PARIVISION (Россия) — HEROIC (Южная Америка);
  • 17:00. Верхняя сетка, Team Tidebound (Китай) — Team Falcons (Ближний Восток);
  • 20:00. Верхняя сетка, BetBoom Team (Россия) — Nigma Galaxy (Ливан).

Перед началом игр также пройдёт церемония открытия. Начало эфира — в 10:30 мск.

