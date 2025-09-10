Скидки
Джеймс Ганн назвал Милли Олкок из «Супергёрл» лучшим кастингом в своей жизни

Комментарии

Режиссёр фильма «Супермен» и глава студии DC Джеймс Ганн выступил на «Шоу Говарда Стерна». Он рассказал о предстоящей ленте «Супергёрл».

Ганн отметил, что исполнительница главной роли Милли Олкок («Дом дракона») — лучший выбор актрисы за всю его жизнь. По словам режиссёра, она в картине покажет зрителям отличный актёрский перформанс.

Милли Олкок, пожалуй, лучший выбор актрисы за всю мою жизнь. Я считаю, что она просто потрясающая в «Супергёрл».

Фильм «Супергёрл» выйдет в кино 26 июня 2026 года. Съёмки ленты завершились в мае этого года. Будущая лента расскажет историю Кары Зор-Эл, кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании Суперпса и отправляется на некие «кровопролитные поиски мести».

Новое начало для киновселенной DC. Каким получился фильм «Супермен»
Новое начало для киновселенной DC. Каким получился фильм «Супермен»
