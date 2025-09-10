Эффектные постеры с героями фильма «Трон: Арес» — выход 10 октября

Компания Disney представила новые постеры с героями фильма «Трон: Арес». Премьера фантастической картины состоится 10 октября.

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Третья часть популярной серии расскажет, как цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители обеих вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров.

Главные роли в ленте сыграли Джаред Лето («Бегущий по лезвию 2049»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»). В проекте также снялся звезда «Большого Лебовски» Джефф Бриджес — актёр вновь исполнил персонажа Кевина Флинна. Режиссёром выступил Йоаким Рённинг — автор фильмов «Малефисента: Владычица тьмы» и «Кон-Тики».