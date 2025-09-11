Появились свежие кадры фильма «Большое смелое прекрасное приключение» с Марго Робби

Издание Entertainment Weekly опубликовало несколько свежих кадров фильма «Большое смелое прекрасное приключение» с Марго Робби и Колином Фарреллом в главных ролях. На них можно увидеть героев актёров.

Свежие кадры

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Сюжет приключенческой ленты повествует о паре незнакомцев, которые объединяются, чтобы отправиться в путешествие за грань реальности. Главных героев сыграли Колин Фаррелл («Пингвин») и Марго Робби («Волк с Уолл-стрит»).

В картине также снялись Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»), Хеймиш Линклейтер («Игра на понижение») и Лили Рэйб («Власть»). Режиссёром ленты выступил Когонада — постановщик фильмов «После Янга» и «Колумбус».

«Большое смелое прекрасное приключение» выйдет в кино 19 сентября.