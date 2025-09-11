Актёр Ченнинг Татум назвал свою главную ошибку в карьере
Во время беседы с The Vanity Fair актёр Ченнинг Татум рассказал о своей главной ошибке в карьере. По словам актёра, он жалеет, что отказался от съёмок «Красавицы и Чудовища» Гильермо дель Торо.
По словам Татума, на момент, когда ему предложили сняться в картине, у него был ребёнок и занятость над другой картиной, а у «Красавицы и Чудовища» не был закончен сценарий, что заставило Ченнинга отдать голос не в пользу картины Гильермо.
Это была самая большая ошибка, потому что я огромный поклонник Гильермо. Это был бы самый крутой фильм на свете.
Несмотря на то, что прошло уже много лет, Татум надеется, что ему и режиссёру ещё удастся поработать вместе.
