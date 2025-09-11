Скидки
Создатель «Ганнибала» хотел бы снять своё «Молчание ягнят» с Мадсом Миккельсеном и Зендеей

Создатель «Ганнибала» хотел бы снять своё «Молчание ягнят» с Мадсом Миккельсеном и Зендеей
Аудио-версия:
Создатель сериала «Ганнибал» Брайан Фуллер хочет снять мини-сериал «Молчание ягнят» с Мадсом Миккельсеном в роли Ганнибала и Зендеей в роли Клариссы Старлинг.

Кларисса появилась в нескольких фильмах и сериалах про Ганнибала. Хотя героиню в исполнении Джоди Фостер из «Молчания ягнят» можно назвать самой известной версией, Джулианна Мур и Ребекка Бридс также достойно воплотили её на экране.

По словам Фуллера в недавнем интервью, он бы хотел ещё добавить свой вклад во франшизу, даже созданием ещё одного шоу.

Я мечтаю снять мини-сериал «Молчание ягнят» с Мадсом и Зендеей в роли Клариссы Старлинг. Если бы я мог что-то привнести во вселенную, я бы это сделал.

Сериал «Ганнибал», которым занимался Фуллер, выходил с 2013 по 2015 годы.

