Два Гарика Харламова — на первом постере фильма «Тёща 2»

Создатели фильма «Тёща 2» опубликовали его первый постер. На нём можно увидеть сразу двух персонажей, которых сыграл юморист Гарик Харламов: Виктора Суслова (его он и играл в первой части) и Тоху Суслова, его брата-близнеца.

Постер фильма

Комедия «Тёща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым вышла в 2023 году. В ленте также снялись Настасья Самбурская, Александр Лыков, Никита Тарасов, Марк Богатырёв и другие. Режиссёром выступил Аскар Узабаев.

Фильм рассказывает про Ольгу Николаевну — волевую женщину и начальницу ЖКХ, которая вполне довольна своей жизнью. Единственный, кто не вписывается в её счастливую картину мира, — это зять Виктор, от которого на днях должна родить горячо любимая дочка.

«Тёща 2» выйдет в кино 5 марта 2026 года.

