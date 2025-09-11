Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Второй сезон сериала «Поколение «Ви», спин-оффа «Пацанов», получил новые постеры

Второй сезон сериала «Поколение «Ви», спин-оффа «Пацанов», получил новые постеры
Комментарии

Amazon Prime Video представила свежие постеры второго сезона «Поколения «Ви», спин-оффа «Пацанов», на которых можно увидеть главных героев.

Фото: Amazon Prime Video

Фото: Amazon Prime Video

Фото: Amazon Prime Video

Действие сериала разворачивается в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International, фигурирующая в «Пацанах». В центре спин-оффа оказываются будущие герои, которые пытаются разобраться в себе и своих способностях.

Первый сезон проекта завершился в ноябре 2023 года. Шоу получило положительные отзывы от аудитории и критиков. Сериал даже ставили наравне с «Пацанами».

Второй сезон стартует уже 17 сентября на Amazon Prime Video.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android