Второй сезон сериала «Поколение «Ви», спин-оффа «Пацанов», получил новые постеры

Amazon Prime Video представила свежие постеры второго сезона «Поколения «Ви», спин-оффа «Пацанов», на которых можно увидеть главных героев.

Фото: Amazon Prime Video

Действие сериала разворачивается в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International, фигурирующая в «Пацанах». В центре спин-оффа оказываются будущие герои, которые пытаются разобраться в себе и своих способностях.

Первый сезон проекта завершился в ноябре 2023 года. Шоу получило положительные отзывы от аудитории и критиков. Сериал даже ставили наравне с «Пацанами».

Второй сезон стартует уже 17 сентября на Amazon Prime Video.