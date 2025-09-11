Скидки
Пойманный маньяк — на свежем кадре «Чёрного телефона 2» с Итаном Хоуком

Издание Entertainment Weekly опубликовало свежий кадр фильма «Чёрный телефон 2» с Итаном Хоуком в главной роли. На кадре можно увидеть маньяка, сыгранного актёром, и какого-то мальчика.

Фото: Entertainment Weekly

«Чёрный телефон» — экранизация рассказа Джо Хилла, сына Стивена Кинга. В первой части рассказывалось про жуткого маньяка в маске, который похищал детей. Однажды он украл мальчика Финни Блейка, и, казалось бы, надежды на спасение нет, однако герою по отключённому телефону начинают звонить предыдущие жертвы маньяка, чтобы помочь мальчику выбраться из плена детоубийцы.

Режиссёром сиквела вновь выступил Скотт Дерриксон. Премьера ленты состоится 17 октября.

