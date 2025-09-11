Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актриса Натали Портман назвала свой любимый мультфильм студии Ghibli

Актриса Натали Портман назвала свой любимый мультфильм студии Ghibli
Аудио-версия:
Комментарии

Актриса Натали Портман, известная по «Звёздным войнам» и «Чёрному лебедю», как выяснилось, любит мультфильмы студии Ghibli. В недавнем интервью она назвала свой самый любимый — им оказались «Унесённые призраками».

По словам Портман, хоть она и назвала «Унесённые призраками», правильного ответа на этот вопрос нет, поскольку каждый из проектов Ghibli по-своему любим.

Я часто говорю «Унесённые призраками», потому что всем сердцем люблю этот фильм, но в то же время я говорю, что правильного ответа не существует, потому что все они любимые. Одна из особенностей анимационных историй заключается в том, что они могут претерпевать множество изменений с самого начала и до того момента, когда зрители увидят их на экране.

Премьера одного из самых известных анимационных фильмов в истории состоялась в 2001 году.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android