Актриса Натали Портман назвала свой любимый мультфильм студии Ghibli

Актриса Натали Портман, известная по «Звёздным войнам» и «Чёрному лебедю», как выяснилось, любит мультфильмы студии Ghibli. В недавнем интервью она назвала свой самый любимый — им оказались «Унесённые призраками».

По словам Портман, хоть она и назвала «Унесённые призраками», правильного ответа на этот вопрос нет, поскольку каждый из проектов Ghibli по-своему любим.

Я часто говорю «Унесённые призраками», потому что всем сердцем люблю этот фильм, но в то же время я говорю, что правильного ответа не существует, потому что все они любимые. Одна из особенностей анимационных историй заключается в том, что они могут претерпевать множество изменений с самого начала и до того момента, когда зрители увидят их на экране.

Премьера одного из самых известных анимационных фильмов в истории состоялась в 2001 году.