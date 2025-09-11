Скидки
Фильм «Заклятие 4» вышел в кинотеатрах России

Сегодня в России в рамках предсеансного обслуживания состоялась премьера фильма «Заклятие 4. Последний обряд». Картину уже можно посмотреть в кинотеатрах страны.

Новое «Заклятие» показало самый лучший старт в истории хорроров. За первый уикенд картина собрала $ 194 млн, обойдя «Оно», который в 2017 году мощно стартовал со сборами в $ 190 млн.

Четвёртая часть серии фильмов ужасов «Заклятие» продолжает историю семейства Уорренов, которые на этот раз изгоняют злых духов из дома семейства Смерл. Это дело позиционируется как последнее, хотя реальные Эд и Лоррейн Уоррены после семьи Смерл занимались и другими расследованиями паранормального.

Изначально лента должна была стать завершением франшизы, однако авторы уточнили, что речь идёт лишь об окончании первой фазы. Так или иначе, Патрик Уилсон и Вера Фармига вряд ли ещё вернутся к ролям своих персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Права на видео принадлежат Warner Bros.

По «Заклятию» уже готовят сериал
HBO выпустит сериал по фильму ужасов «Заклятие» от сценаристки «Джессики Джонс»
