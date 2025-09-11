Организация Gaimin Gladiators готовится распустить состав по Dota 2
Организация Gaimin Gladiators планирует полностью отказаться от участия в дисциплине Dota 2. Как сообщает издание OFFSTAGE со ссылкой на собственные источники, текущий ростер будет расформирован в ближайшее время, после чего клуб покинет киберспортивную сцену игры.
Официальных комментариев от руководства пока не поступало, однако решение связано с недавними конфликтами внутри команды. Ранее у GG возникли разногласия с игроками, что привело к пропуску The International 2025 — главного турнира сезона.
Состав Gaimin Gladiators:
- Алимжан Watson Исламбеков;
- Квин Quinn Каллахан;
- Маркус Ace Хёлгард;
- Эрик tOfu Энгель;
- Арман Malady Оразбаев.
