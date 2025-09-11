Скидки
Организация Gaimin Gladiators готовится распустить состав по Dota 2

Организация Gaimin Gladiators планирует полностью отказаться от участия в дисциплине Dota 2. Как сообщает издание OFFSTAGE со ссылкой на собственные источники, текущий ростер будет расформирован в ближайшее время, после чего клуб покинет киберспортивную сцену игры.

Официальных комментариев от руководства пока не поступало, однако решение связано с недавними конфликтами внутри команды. Ранее у GG возникли разногласия с игроками, что привело к пропуску The International 2025 — главного турнира сезона.

Состав Gaimin Gladiators:

  • Алимжан Watson Исламбеков;
  • Квин Quinn Каллахан;
  • Маркус Ace Хёлгард;
  • Эрик tOfu Энгель;
  • Арман Malady Оразбаев.
