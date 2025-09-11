Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Гамбурге прошла церемония открытия The International 2025 по Dota 2

На стадионе «Барклейс-арена» в Гамбурге состоялась церемония открытия чемпионата мира The International 2025 по Dota 2.

Шоу началось с музыкальной темы Dota 2 в исполнении оркестра, затем организаторы показали ролик с моментами с прошлых TI. После представления команд-участниц к зрителям обратился глава Valve Гейб Ньюэлл.

Перед первым The International игра мне очень нравилась — но после The International я её полюбил. [...] И вот мы вернулись в Германию, чтобы вновь болеть и ликовать. Ребята, как же мы повеселимся!

Видео доступно в группе Cybersport.ru во «Вконтакте». Права на видео принадлежат Valve.

Плей-офф The International 2025 состоится 11–14 сентября. Призовой фонд, превышающий $ 2,5 млн, разыграют восемь команд, в том числе российские BetBoom Team и PARIVISION.