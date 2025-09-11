Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«В чате меня поливают дерьмом»: Гейб Ньюэлл — на церемонии открытия The International 2025

Глава Valve Гейб Ньюэлл выступил с традиционным обращением перед стартом The International 2025 по Dota 2.

Руководитель студии-разработчика Dota 2 вспомнил первый турнир, который также прошёл в Германии.

Перед первым The International игра мне очень нравилась — но после The International я её полюбил.

Гейб также рассказал про свои непростые отношения с простыми игроками:

Я люблю не только игру, но и её сообщество. Бывает, что в чате меня поливают дерьмом, а раз в неделю кто-нибудь скажет: «Слышь, нуб, удали игру и ***». Но причиной этому страсть к игре и присущее игрокам рвение. Именно поэтому спустя все эти годы я до сих пор играю в «Доту» каждый день.

В заключение гендиректор Valve поздравил зрителей со стартом турнира.

И вот мы вернулись в Германию, чтобы вновь болеть и ликовать. Ребята, как же мы повеселимся! Всем фанатам Dota 2, которые были с нами с самого начала, тем из вас, кто примкнул по пути, и каждому, кто впервые подключается к просмотру, я скажу: добро пожаловать на The International!