Первый трейлер мультфильма «Братья Супер Марио в кино 2» могут показать уже 12 сентября

Первый трейлер мультфильма «Братья Супер Марио в кино 2» могут показать уже 12 сентября
Инсайдеры и блогеры рассказали, что дебютный трейлер мультфильма «Братья Супер Марио в кино 2» уже готов. Universal Pictures якобы уже приготовила рекламные материалы для картины, обычно это происходит за несколько дней до выхода трейлера.

Также сообщается, что ролик вполне могут показать 12 сентября, то есть завтра, на презентации Nintendo Direct.

«Братья Супер Марио в кино» — мультфильм, основанный на видеоигровой франшизе Super Mario Bros. В ней два брата, Марио и Луиджи, отправляясь на работу по починке труб, оказываются в волшебном мире.

«Братья Супер Марио в кино» удостоились трёх номинаций на премию «Золотой глобус» и собрали в мировом прокате $ 1,36 млрд.

