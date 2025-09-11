Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Айфон 17 — батарея, объём аккумулятора, сколько держит заряд

Стал известен объём батареи у линейки iPhone 17
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Apple опубликовала точные данные о батареях в грядущей линейке iPhone 17. Так, самый маленький аккумулятор достался ультратонкому iPhone 17 Air — всего 3149 мАч.

Тем временем базовый iPhone 17 получил аккумулятор объёмом 3692 мАч, а максимальному iPhone 17 Pro Max досталась батарея объёмом 5088 мАч, это абсолютный рекорд для смартфонов компании.

Объём батарей у линейки iPhone 17

  • iPhone 17 — 3692 мАч (на 3,7% больше, чем у iPhone 16)
  • iPhone 17 Air — 3149 мАч
  • iPhone 17 Pro — 4252 мАч (на 18,7% больше, чем у iPhone 16 Pro)
  • iPhone 17 Pro Max — 5088 мАч (на 8,6% больше, чем у iPhone 16 Pro Max).

Вся линейка iPhone 17 поступит в продажу 19 сентября. До России гаджеты доберутся чуть позже, ритейлеры уже опубликовали первые ценники на устройства.

Материалы по теме
Стали известны цены на iPhone 17 в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android