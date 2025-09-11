Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стал известен объём батареи у линейки iPhone 17

Компания Apple опубликовала точные данные о батареях в грядущей линейке iPhone 17. Так, самый маленький аккумулятор достался ультратонкому iPhone 17 Air — всего 3149 мАч.

Тем временем базовый iPhone 17 получил аккумулятор объёмом 3692 мАч, а максимальному iPhone 17 Pro Max досталась батарея объёмом 5088 мАч, это абсолютный рекорд для смартфонов компании.

Объём батарей у линейки iPhone 17

iPhone 17 — 3692 мАч (на 3,7% больше, чем у iPhone 16)

— 3692 мАч (на 3,7% больше, чем у iPhone 16) iPhone 17 Air — 3149 мАч

— 3149 мАч iPhone 17 Pro — 4252 мАч (на 18,7% больше, чем у iPhone 16 Pro)

— 4252 мАч (на 18,7% больше, чем у iPhone 16 Pro) iPhone 17 Pro Max — 5088 мАч (на 8,6% больше, чем у iPhone 16 Pro Max).

Вся линейка iPhone 17 поступит в продажу 19 сентября. До России гаджеты доберутся чуть позже, ритейлеры уже опубликовали первые ценники на устройства.