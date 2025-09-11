Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Завершились съёмки пятого сезона «Беспринципных» с Павлом Деревянко

Завершились съёмки пятого сезона «Беспринципных» с Павлом Деревянко
Комментарии

Съёмочный процесс пятого сезона сериала «Беспринципные» завершился. Производство длилось с 3 июля, то есть на него ушло чуть больше двух месяцев.

Фото со съёмок

Фото: «Медиаслово»/«Кинопоиск»

Фото: «Медиаслово»/«Кинопоиск»

Фото: «Медиаслово»/«Кинопоиск»

Сюжет сериала разворачивается в элитном районе Москвы — на Патриарших прудах. Героями выступают несколько человек, ведущих дела в разных областях, но объединённых желанием хорошо и весело жить. Каждая серия рассказывает отдельную анекдотическую историю, которая не связана с другими общим сюжетом. В новом сезоне будет семь пар главных героев, которые попадут в отдельные приключения.

Главные роли исполняют Павел Деревянко, Николай Фоменко и Игорь Верник. Дату выхода нового сезона пока не называют.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android