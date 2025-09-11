Завершились съёмки пятого сезона «Беспринципных» с Павлом Деревянко

Съёмочный процесс пятого сезона сериала «Беспринципные» завершился. Производство длилось с 3 июля, то есть на него ушло чуть больше двух месяцев.

Фото со съёмок

Фото: «Медиаслово»/«Кинопоиск»

Сюжет сериала разворачивается в элитном районе Москвы — на Патриарших прудах. Героями выступают несколько человек, ведущих дела в разных областях, но объединённых желанием хорошо и весело жить. Каждая серия рассказывает отдельную анекдотическую историю, которая не связана с другими общим сюжетом. В новом сезоне будет семь пар главных героев, которые попадут в отдельные приключения.

Главные роли исполняют Павел Деревянко, Николай Фоменко и Игорь Верник. Дату выхода нового сезона пока не называют.