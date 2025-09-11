Скидки
Стартовал второй сезон сериала «Лихие» Юрия Быкова — вышел первый эпизод

Аудио-версия:
11 сентября состоялась премьера второго сезона сериала «Лихие» — продолжения криминального шоу от режиссёра Юрия Быкова. Для просмотра уже доступен первый эпизод, его можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Okko и Start.

Видео доступно во VK-группе «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Сюжет сериала «Лихие» основан на реальной истории и рассказывает о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в России 1990-х. Во второй главе Павел и Женя отправляются в Москву, чтобы подстраховать Джема. Поездка в столицу оборачивается для героев настоящим испытанием их профессиональных навыков. Тем временем юный бизнесмен Ильяс сопротивляется криминальным группировкам в Хабаровске.

Главные роли в шоу исполняют Артём Быстров («Дурак»), Елена Николаева («Лёд 3»), Егор Кенжаметов («Оффлайн»), Савелий Кудряшов («Хоккейные папы»), Евгений Ткачук («Казнь») и другие актёры. Создателем проекта выступает Юрий Быков («Дурак»).

Расписание выхода второго сезона сериала «Лихие» Юрия Быкова
