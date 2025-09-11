Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы Battlefield 6 раскрыли детали королевской битвы — её тесты уже начались

Авторы Battlefield 6 раскрыли детали королевской битвы — её тесты уже начались
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Electronic Arts поделилась деталями грядущей королевской битвы в Battlefield 6. Разработчики шутера начнут тестирование режима уже в ближайшее время, из-за чего приглашения в закрытый тест BF Labs начнут присылать куда охотнее.

Так, в будущей королевской битве будет 100 человек — 25 отрядов по четыре стрелка разных классов. Её события развернутся на отдельной большой карте со множеством точек интереса. Важной особенностью режима станет крайне опасная сужающаяся зона, которая моментально убивает игроков, попавших в неё. При этом погибших игроков можно будет воскрешать — это смогут делать медики, а также другие классы на специальных локациях.

Тестирования королевской битвы в Battlefield 6 началось за месяц до выхода игры. Пока неясно, войдёт ли режим в базовый комплект будущего шутера, который выйдет 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

Материалы по теме
Абсолютно всё, что нужно знать про Borderlands 4
Абсолютно всё, что нужно знать про Borderlands 4
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android