В кинотеатрах России вышел фильм «Дракула» Люка Бессона

В кинотеатрах России вышел фильм «Дракула» Люка Бессона
Комментарии

11 сентября в России состоялась премьера фильма «Дракула». Готическую ленту уже можно посмотреть в кинотеатрах страны с официальным русским дубляжом.

Видео доступно во VK-группе Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат LBP Productions.

Картина расскажет историю графа Дракулы, который после смерти жены обрекает себя на бессмертие. Спустя 400 лет, в XIX веке, он снова встречается с ней, когда она ещё совсем молодая девушка.

Главные роли в ленте исполнили Калеб Лэндри Джонс («Догмен»), Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Зои Блю Сайдел («Жесты любви») и Матильда де Анджелис («Отыграть назад»). Режиссёром выступил Люк Бессон, французский постановщик «Леона», «Пятого элемента» и других знаменитых лент.

