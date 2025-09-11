«Слишком жестоко»: Марк Хэмилл сперва отказался сыграть в «Долгой прогулке» по Кингу

Американский актёр Марк Хэмилл поделился своими эмоциями от прочтения сценария «Долгой прогулки» — нового триллера режиссёра Фрэнсиса Лоуренса, который выйдет в мировой прокат 12 сентября. Сперва звезда «Звёздных войн» отказался от роли из-за чрезмерного насилия, однако чуть позже артист прочитал оригинальную книгу Стивена Кинга и изменил своё решение.

Сперва Хэмиллу показалось, что лента будет исключительно про насилие, однако в конечном итоге она расскажет историю о дружбе и соперничестве.

Когда я прочитал сценарий «Долгой прогулки», то сказал: «Я не буду сниматься, это слишком жестоко». А потом я прочитал книгу и подумал: «О, настолько мрачно лишь вступление. Оно служит для привлечения внимания, чтобы добраться до сердца и души фильма, которыми являются переживания молодых пешеходов». И вот где сердце, их опыт невероятен — дружба, соперничество, это просто фантастика. А я играю парня, которого все ненавидят.

«Долгая прогулка» расскажет об одноимённой игре на выживание, где сотня молодых людей должны идти, не сбавляя шаг, сражаясь за свою жизнь. Официальная премьера фильма в России состоится 18 сентября.