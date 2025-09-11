Расписание выхода второго сезона сериала «Поколение «Ви»
Уже 17 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Поколение «Ви». В центре спин-оффа вновь окажутся будущие герои, которые пытаются разобраться в себе и своих способностях, попутно распутывая большой заговор. В продолжении также появятся Старлайт и Подводный из «Пацанов».
Во второй сезон шоу войдёт восемь эпизодов — первые три серии можно будет посмотреть в день премьеры в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно 22 октября.
Расписание выхода 2-го сезона сериала «Поколение «Ви»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|17 сентября
|2-я серия
|17 сентября
|3-я серия
|17 сентября
|4-я серия
|24 сентября
|5-я серия
|1 октября
|6-я серия
|8 октября
|7-я серия
|15 октября
|8-я серия
|22 октября
