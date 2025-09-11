Скидки
Сериал Поколение Ви по Пацанам, 2-й сезон: (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Поколение «Ви»
Уже 17 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Поколение «Ви». В центре спин-оффа вновь окажутся будущие герои, которые пытаются разобраться в себе и своих способностях, попутно распутывая большой заговор. В продолжении также появятся Старлайт и Подводный из «Пацанов».

Во второй сезон шоу войдёт восемь эпизодов — первые три серии можно будет посмотреть в день премьеры в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно 22 октября.

Расписание выхода 2-го сезона сериала «Поколение «Ви»

ЭпизодДата выхода
1-я серия17 сентября
2-я серия17 сентября
3-я серия17 сентября
4-я серия24 сентября
5-я серия1 октября
6-я серия8 октября
7-я серия15 октября
8-я серия22 октября
