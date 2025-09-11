Скидки
Dyrachyo дал прогноз на The International 2025

Dyrachyo дал прогноз на The International 2025
Российский керри Антон dyrachyo Шкредов поделился своим прогнозом на плей-офф The International 2025 по Dota 2. В Telegram Антон опубликовал скриншот из компендиума, где отдал победу Xtreme Gaming.

Прогноз dyrachyo на плей-офф TI14

Прогноз dyrachyo на плей-офф TI14

Фото: dyrachyo

По мнению игрока, BetBoom Team сумеет дойти до топ-3, а вот PARIVISION ждёт провал — команда проиграет два матча подряд и завершит выступление уже в первом раунде.

Плей-офф TI14 стартовал 11 сентября в матче Tundra Esports — Xtreme Gaming, в 11:00 мск.

Dota 2. The International 2025 . 1/4 финала (верхняя сетка)
11 сентября 2025, четверг. 11:35 МСК
Xtreme Gaming
Окончен
2 : 0
Tundra Esports

The International 2025 проходит в Германии с 4 по 14 сентября. В турнире участвуют 16 команд, а суммарный призовой фонд превышает $ 2,5 млн, формируясь за счёт продаж тематических бандлов и контента от кастеров.

