Dyrachyo дал прогноз на The International 2025

Российский керри Антон dyrachyo Шкредов поделился своим прогнозом на плей-офф The International 2025 по Dota 2. В Telegram Антон опубликовал скриншот из компендиума, где отдал победу Xtreme Gaming.
Прогноз dyrachyo на плей-офф TI14
Фото: dyrachyo
По мнению игрока, BetBoom Team сумеет дойти до топ-3, а вот PARIVISION ждёт провал — команда проиграет два матча подряд и завершит выступление уже в первом раунде.
Плей-офф TI14 стартовал 11 сентября в матче Tundra Esports — Xtreme Gaming, в 11:00 мск.
The International 2025 проходит в Германии с 4 по 14 сентября. В турнире участвуют 16 команд, а суммарный призовой фонд превышает $ 2,5 млн, формируясь за счёт продаж тематических бандлов и контента от кастеров.