«Здорово сделать что-то вместе»: актёр Дэниел Дэй-Льюис вернулся в кино ради сына

Издание Rolling Stone взяло интервью у знаменитого актёра Дэниела Дэй-Льюиса. Он рассказал о возвращении в кино после восьмилетнего перерыва.

По словам артиста, вновь сняться в фильме он решил из-за своего сына, который снял предстоящую картину «Анемон». Он отметил, что переживал насчёт этого, ведь Ронан продолжит снимать картины, а Дэй-Льюис начал отходить от кино.

У меня осталась некоторая печаль, ведь я знал, что Ронан продолжит снимать фильмы, а я отходил от этого вида искусства. Я подумал: «Было бы здорово, если бы мы могли сделать что-то вместе». Вернуться в кино было страшно. Я никогда, никогда не переставал любить эту работу. Но были аспекты образа жизни, которые были связаны с ней. В этом процессе было что-то такое, что оставляло меня в конце чувствовать себя опустошённым.

Дэй-Льюис также рассказал, что жалеет о своём заявлении 2017 года, ведь он никогда не собирался уходить на пенсию, просто не хотел снова сниматься в кино. Однако работа с Ронином снова «зажгла в нём огонь».

«Анемон» выйдет в мировом прокате 3 октября. Действие картины происходит в Северной Англии. Главные герои — два брата, которые начинают жить в лесном доме. Они пытаются наладить отношения после разрушительных событий, которые произошли десятилетия назад. Помимо Дэй-Льюиса, в фильме сыграл звезда «Властелина колец» Шон Бин.