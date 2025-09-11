Скидки
Cyberpunk 2077 получил ещё один патч с исправлением автопилота

Cyberpunk 2077 получил ещё один патч с исправлением автопилота
Компания CD Projekt RED выпустила очередное обновление для Cyberpunk 2077. Патч 2.31 доступен для игроков с 11 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Mac и Nintendo Switch 2.

Разработчики исправили в игре проблемы с автопилотом. Теперь автомобиль передвигается более плавно к заданной точке, а также объезжает другие машины и игнорирует светофоры.

Кроме того, авторы игры поправили фоторежим: теперь позы доступны для игроков вне зависимости от пола персонажа. У NPC разработчики отключили коллизию, чтобы их легче было разместить для фотографии.

Предыдущий патч 2.3 для Cyberpunk 2077 вышел в июле. Обновление появилось несмотря на то, что предыдущее, по словам разработчиков, должно было стать последним. Продолжат ли CD Projekt RED выпускать патчи дальше пока неизвестно.

Тизер продолжения аниме по Cyberpunk
Видео
Вышел тизер второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» по Cyberpunk 2077
