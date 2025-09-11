Cyberpunk 2077 получил ещё один патч с исправлением автопилота

Компания CD Projekt RED выпустила очередное обновление для Cyberpunk 2077. Патч 2.31 доступен для игроков с 11 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Mac и Nintendo Switch 2.

Разработчики исправили в игре проблемы с автопилотом. Теперь автомобиль передвигается более плавно к заданной точке, а также объезжает другие машины и игнорирует светофоры.

Кроме того, авторы игры поправили фоторежим: теперь позы доступны для игроков вне зависимости от пола персонажа. У NPC разработчики отключили коллизию, чтобы их легче было разместить для фотографии.

Предыдущий патч 2.3 для Cyberpunk 2077 вышел в июле. Обновление появилось несмотря на то, что предыдущее, по словам разработчиков, должно было стать последним. Продолжат ли CD Projekt RED выпускать патчи дальше пока неизвестно.