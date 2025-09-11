«Фанаты будут в восторге»: критики похвалили Borderlands 4

11 сентября мировые СМИ опубликовали обзоры на Borderlands 4 — новую часть знаменитой серии шутеров. Критики уже прошли новинку на ПК и опубликовали свои рецензии.

На агрегаторе Opencritic проект получил в среднем 80 баллов из 100. Критики отмечают, что разработчики предоставят для игроков отличную систему кастомизации, а также динамичный открытый мир и сражения с боссами. Журналисты хвалят авторов за то, что они смогли успешно развить главные идеи всей серии. Некоторые обозреватели ругают игру за утраченную яркость и юмор, а также производительность на ПК.

Фото: Opencritic

Что пишут критики о Borderlands 4:

Borderlands 4 возвращается в отличной форме благодаря исключительной кастомизации, динамичному открытому миру и переосмысленным сражениям с боссами. Gearbox Software явно прислушалась к своему сообществу, удовлетворив предыдущие критические замечания, предложив обширную интерактивную карту, древа навыков и оружие, которое ощущается поистине уникальным.

Borderlands 4 сохраняет важнейшие черты серии, одновременно предлагая значительные инновации. Хотя структура открытого мира ещё не до конца доработана и имеет некоторые шероховатости, игра остаётся невероятно увлекательной.

Серия Borderlands давно совершенствовала формулу «лутер-шутер», и в четвёртой части она, похоже, наконец достигла своего пика. От бесшовных карт и более свободного перемещения до расширенных древ навыков — каждое изменение служит одной цели: позволить игрокам и их друзьям погрузиться в бесконечный цикл стрельбы и лута.

Borderlands 4 принимает поворот, который понравится не всем. Стремясь удовлетворить запросы некоторых фанатов, разработчики упустили из виду самобытность игры. Она менее забавная и яркая, чем предыдущие эпизоды, и лишь во второстепенном контенте мы находим небольшие, забавные и необычные истории.

Производительность оставляет желать лучшего: низкая частота кадров, подтормаживания и принудительные отключения омрачили впечатления. То же самое с открытым миром: нет смысла исследовать его самостоятельно. Выполняя побочные задания, вы всегда окажетесь в местах, где уже побывали.

Релиз Borderlands 4 состоится 12 сентября. В этот день шутер станет доступен на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.