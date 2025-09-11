Скидки
«Это твой момент»: Брендан Фрейзер поддержал Дуэйна Джонсона на показе «Крушащей машины»

«Это твой момент»: Брендан Фрейзер поддержал Дуэйна Джонсона на показе «Крушащей машины»
Главный редактор отдела наград издания Variety Клейтон Дэвис посетил показ фильма «Крушащая машина». Он заснял встречу исполнителя главной роли Дуэйна Джонсона с другим знаменитым актёром Бренданом Фрейзером.

Видео доступно на YouTube-канале Clayton Davis. Права на видео принадлежат Clayton Davis.

Артисты обнялись прямо перед показом драматической картины. Фрейзер, который в 2023 году получил свою первую премию «Оскар» за фильм «Кит», поддержал Джонсона и сказал ему вдохновляющую фразу.

Это твой момент.

«Крушащая машина» выйдет в прокат 3 октября. Лента расскажет историю бойца ММА Марка Керра, который построил успешную спортивную карьеру в конце 1990-х. Фильм повествует о трудностях в жизни мужчины — его борьбе с зависимостями и сложных отношениях с Доун Стэплс.

