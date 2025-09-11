Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Я вообще в шоке»: RAMZES666 об условиях буткемпов Tundra Esports по Dota 2

«Я вообще в шоке»: RAMZES666 об условиях буткемпов Tundra Esports по Dota 2
Комментарии

Стример и профессиональный игрок в Dota 2 Роман RAMZES666 Кушнарёв резко высказался о буткемпе Tundra Esports, где он тренировался в 2024 году. По словам киберспортсмена, база оставила крайне негативное впечатление:

На буткемпы Tundra я бы не вернулся никогда. Ты лучше спроси, чего там не хватало. Там ничего не было вообще. Есть там нельзя, поспать нормально тоже. Хотя тир-1 организация. Но каких бабок он стоил в этой Сербии… Я вообще в шоке, сколько люди платят за такой плохой буткемп. Просто миллионы долларов.

Напомним, Кушнарёв выступал за Tundra с мая по сентябрь 2024 года и занял с командой третье место на TI13, уступив Gaimin Gladiators со счётом 1:2. Ранее он также назвал Xtreme Gaming главным претендентом на победу в плей-офф TI14.

Дурачьё дал прогноз
Dyrachyo дал прогноз на The International 2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android