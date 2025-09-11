«Я вообще в шоке»: RAMZES666 об условиях буткемпов Tundra Esports по Dota 2

Стример и профессиональный игрок в Dota 2 Роман RAMZES666 Кушнарёв резко высказался о буткемпе Tundra Esports, где он тренировался в 2024 году. По словам киберспортсмена, база оставила крайне негативное впечатление:

На буткемпы Tundra я бы не вернулся никогда. Ты лучше спроси, чего там не хватало. Там ничего не было вообще. Есть там нельзя, поспать нормально тоже. Хотя тир-1 организация. Но каких бабок он стоил в этой Сербии… Я вообще в шоке, сколько люди платят за такой плохой буткемп. Просто миллионы долларов.

Напомним, Кушнарёв выступал за Tundra с мая по сентябрь 2024 года и занял с командой третье место на TI13, уступив Gaimin Gladiators со счётом 1:2. Ранее он также назвал Xtreme Gaming главным претендентом на победу в плей-офф TI14.