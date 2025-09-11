Prefecto мог стать капитаном ещё в составе NAVI по Counter-Strike 2

Капитан состава Virtus.pro по CS 2 Илья Perfecto Залуцкий поделился мыслями о своей новой роли в интервью HLTV. Игрок отметил, что давно был готов к обязанностям лидера и воспринимает это как естественный шаг в карьере:

Я рассматривал роль капитана как способ продолжить карьеру. Возможно, это произошло в ускоренном формате, но я знал, что хочу быть IGL в будущем. Теперь я стараюсь адаптироваться к новой роли как можно быстрее. Что касается сюрприза, я могу сказать, что он не был таковым. B1ad3 сразу же предложил мне роль капитана в NAVI. Тогда я не был готов, но уже в то время понимал, что смогу справиться, если команда поверит в меня.

Perfecto был назначен капитаном Virtus.pro 1 сентября 2025 года, заменив на этой позиции Дениса electroNic Шарипова, переведённого в инактив.