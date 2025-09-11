Российская PARIVISION одержала победу в первом матче плей-офф The International 2025

Российский состав PARIVISION уверенно переиграл HEROIC из Южной Америки в четвертьфинале верхней сетки чемпионата мира The International 2025 по Dota 2.

Серия завершилась со счётом 2:0. На первой карте HEROIC удалось затянуть игру из-за ошибок PV, но во второй игре пятёрка Андрея Dukalis Куропаткина имела тотальное преимущество с первых минут и без труда довела дело до победы.

Следующий матч российская команда проведёт завтра — в 17:00 PARIVISION встретится с Xtreme Gaming из Китая. HEROIC же ждёт серия на вылет против европейской Tundra Esports.

Чемпионат мира по Dota 2 проходит в Гамбурге, плей-офф проходит с 11 по 14 сентября. Призовой фонд The International 2025 превышает $ 2,5 млн.