Российская PARIVISION одержала победу над HEROIC в первом матче плей-офф The International 2025 по Dota 2

Российская PARIVISION одержала победу в первом матче плей-офф The International 2025
Комментарии

Российский состав PARIVISION уверенно переиграл HEROIC из Южной Америки в четвертьфинале верхней сетки чемпионата мира The International 2025 по Dota 2.

Серия завершилась со счётом 2:0. На первой карте HEROIC удалось затянуть игру из-за ошибок PV, но во второй игре пятёрка Андрея Dukalis Куропаткина имела тотальное преимущество с первых минут и без труда довела дело до победы.

Dota 2. The International 2025 . 1/4 финала (верхняя сетка)
11 сентября 2025, четверг. 14:40 МСК
PARIVISION
Окончен
2 : 0
HEROIC

Следующий матч российская команда проведёт завтра — в 17:00 PARIVISION встретится с Xtreme Gaming из Китая. HEROIC же ждёт серия на вылет против европейской Tundra Esports.

Чемпионат мира по Dota 2 проходит в Гамбурге, плей-офф проходит с 11 по 14 сентября. Призовой фонд The International 2025 превышает $ 2,5 млн.

