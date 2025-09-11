Скидки
«Супермен» установил рекорд цифровых просмотров в США в 2025 году

Аналитический портал Samba TV представил статистику просмотров на цифровых носителях фильма «Супермен» Джеймса Ганна. За три дня после выхода онлайн его посмотрели свыше 527 тыс. семей в США.

Фото: Samba TV

Таким образом, лента стала самой успешной по поисковым запросам 2025 года. Для сравнения: другой супергеройский фильм «Громовержцы» посмотрели всего 449 тыс. семей только спустя шесть дней после цифрового релиза.

«Супермен» рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Лента доступна в онлайне с 15 августа. За время проката картина собрала свыше $ 600 млн по всему миру, став самым кассовым супергеройским фильмом 2025 года.

О продолжении «Супермена»
«Он объединится с Лютором»: Джеймс Ганн — о продолжении «Супермена»
