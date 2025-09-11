Скидки
«Невозможно контрить такой хаос»: Dukalis — о стиле 9Class в Dota 2

Аудио-версия:
Комментарии

Саппорт PARIVISION Андрей Dukalis Куропаткин прокомментировал победу своей команды над HEROIC в первом раунде плей-офф The International 2025 по Dota 2. В интервью на официальной трансляции он рассказал о подготовке, роли тиммейта 9Class и впечатлениях от дебюта на TI.

По словам Куропаткина, команда успела протестировать новых героев, которых ещё не показывала:

Мы один день отдыхали, потом два дня играли скримы. Потестили новых героев, которых ещё не показали. Но ещё не вечер. Обычно мы так и говорим 9Class: делай что хочешь — мы выиграем, потому что ты создаёшь слишком много хаоса. Соперникам очень тяжело понять, что он делает… Невозможно контрить такой хаос. Очень весело играть перед зрителями… Мы очень благодарны всем, кто пришёл смотреть.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу PARIVISION. Коллектив прошёл во второй раунд верхней сетки, а Heroic упала в нижнюю.

Dota 2. The International 2025 . 1/4 финала (верхняя сетка)
11 сентября 2025, четверг. 14:40 МСК
PARIVISION
Окончен
2 : 0
HEROIC

The International 2025 проходит в Германии с 4 по 14 сентября, призовой фонд турнира превышает $ 2,5 млн.

PARIVISION в огне!
Российская PARIVISION одержала победу в первом матче плей-офф The International 2025
Новости. Чемп.Play
