huNter- — о матчах против своего брата NiKo: нам не нравится играть друг против друга в CS

Игрок G2 Esports Неманья huNter- Ковач признался, что ему тяжело выходить на сервер против брата Николы NiKo. По словам киберспортсмена, они играют вместе с детства и долгое время выступали бок о бок, в том числе пять лет в составе G2:

Это не легко, мы знаем друг друга с детства, и мы играли вместе очень долго ещё во времена CS 1.6. Мы начинали играть вместе, потом 5 лет в G2. Я остался в G2, Никола перешёл в другую команду, такова жизнь. Ещё и m0NESY с ним, поэтому это ещё тяжелее. Сейчас мы пытаемся быть лучше, это всё.

Он также отметил, что они с братом надеются встречаться реже, но если это произойдёт в финале, то всё равно будет повод радоваться — кто-то из них выиграет трофей.