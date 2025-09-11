Скидки
huNter- — о матчах против своего брата NiKo: нам не нравится играть друг против друга в CS

Комментарии

Игрок G2 Esports Неманья huNter- Ковач признался, что ему тяжело выходить на сервер против брата Николы NiKo. По словам киберспортсмена, они играют вместе с детства и долгое время выступали бок о бок, в том числе пять лет в составе G2:

Это не легко, мы знаем друг друга с детства, и мы играли вместе очень долго ещё во времена CS 1.6. Мы начинали играть вместе, потом 5 лет в G2. Я остался в G2, Никола перешёл в другую команду, такова жизнь. Ещё и m0NESY с ним, поэтому это ещё тяжелее. Сейчас мы пытаемся быть лучше, это всё.

Он также отметил, что они с братом надеются встречаться реже, но если это произойдёт в финале, то всё равно будет повод радоваться — кто-то из них выиграет трофей.

Недавно Неманья стал чемпионом BLAST
G2 Esports стала чемпионом BLAST Open London 2025 по CS 2
