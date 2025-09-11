Скидки
Триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред выйдет в России

Триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред выйдет в России
Компания «Вольга» сообщила о выходе фильма «Горничная» в российском прокате. Премьера триллера состоится зимой. Учитывая, что в мировом прокате картина выходит 19 декабря, то в России она появится в 2025 году.

Лента основана на одноимённом романе Фриды МакФадден. По сюжету главная героиня Милли пытается сбежать от своего прошлого и устраивается на работу в качестве приходящей домработницы к богатым Нине и Эндрю Винчестерам. Поначалу девушка довольна своими обязанностями. Но позднее она узнаёт жуткий секрет Винчестеров.

Главные роли сыграли Сидни Суини («Эйфория»), Аманда Сайфред («Отверженные») и Брэндон Скленар («Мир Дикого Запада»). Режиссёром картины выступил Пол Фиг — автор фильмов «Меня зовут Дэвид» и «Шпион».

