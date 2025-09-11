Первый кадр мультсериала «Аллея кошек» от комика Рики Джервэйса — выход в 2026 году

Компания Netflix показала первый кадр мультсериала Alley Cats («Аллея кошек»). Премьера анимационного шоу состоится на стриминговом сервисе в 2026 году. Всего в первый сезон войдёт шесть серий.

Фото: Netflix

Мультсериал описывается как ситком, который рассказывает о тяготах тяжёлой жизни группы британских кошек. Главные герои — зверьки из разных слоёв общества, которые размышляют о повседневности.

Шоураннером анимационного шоу выступает знаменитый комик и актёр Рики Джервэйс («Офис»). Он же озвучит одного из главных героев. Других кошек также воплотят Том Басден («Шарлатаны»), Эндрю Брук («Шерлок Холмс») и Дэвид Эрл («Дерек»).