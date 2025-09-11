Скидки
Сериал «Большая маленькая ложь» от HBO получит 3-й сезон

Издание Variety сообщило, что компания HBO разрабатывает продолжение знаменитого сериала «Большая маленькая ложь». Дата выхода третьего сезона пока неизвестна.

По данным СМИ, сценарий первого эпизода напишет Франческа Слоун — одна из создательниц сериала «Мистер и миссис Смит». Она также выступит исполнительным продюсером шоу, вместе с исполнительницами главных ролей Николь Кидман и Риз Уизерспун.

Премьера первого сезона «Большой маленькой лжи» состоялась на HBO в 2017 году. Шоу высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes первый сезон получил 93% свежести от обозревателей и 95% от зрителей. Продолжение вышло в 2018 году и было принято немного хуже: его рекомендовали к просмотру 85% критиков и 83% зрителей. Шоу также получило четыре премии «Золотой глобус» и множество номинаций.

