В EA Sports FC 26 на ПК будет много настроек графики и мощный античит EA Javelin
Компания Electronic Arts поделилась техническими деталями EA Sports FC 26 — будущего футбольного симулятора. Впервые за много лет разработчики уделили большое внимание ПК-версии, обратившись к отзывам фанатов.

Так, в FC 26 добавят больше настроек изображения — игроки смогут выбрать разрешение экрана, целевую частоту кадров вплоть до 240 FPS, включить частичную вертикальную синхронизацию или настроить предпочитаемый пресет настроек графики: от ультра до низкого. Новинка также поддерживает фишки геймпадов DualShock 4 и DualSense и позволяет настроить качество картинки вплоть до газона или зрителей.

Настройки графики в EA Sports FC 26

Настройки графики в EA Sports FC 26

Фото: EA

Наконец, в футсиме будет продвинутый античит EA Javelin Anticheat, который также используется в Battlefield 6 и других сетевых играх Electronic Arts. Для его работы необходимо включение функции Secure Boot в настройках BIOS.

Релиз EA Sports FC 26 состоится 26 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать играть уже 19-го числа.

