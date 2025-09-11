Скидки
В «Очень страшном кино 6» вернётся Мелкий из оригинального фильма

Издание Entertainment Weekly сообщило, что актёр Марлон Уайанс («Дом с паранормальными явлениями») вернётся в фильме «Очень страшное кино 6». Актёр вновь сыграет знаменитого Мелкого, который появлялся в предыдущих частях пародийной франшизы.

Уайанс рассказал, что сильно похудел для возвращения к роли популярного персонажа. Всё потому, что для предыдущего фильма, хоррора «Тот самый», ему пришлось набрать мышечную массу. По мнению актёра, такое телосложение не подходит для Мелкого.

Я только что сбросил девять килограммов, надрываясь каждый день, потому что не хотел выходить на съёмки в образе накачанного Мелкого в весе 115 кг. Это было бы ленью с моей стороны. Я хочу работать, хочу выглядеть как Мелкий.

«Очень страшное кино 6» выйдет в мировой прокат 12 июня 2026 года — спустя 13 лет после премьеры пятой части. В интервью изданию Comicbook Марлон Уайанс также рассказал, что новая часть пародийной серии будет высмеивать такие популярные хорроры как «Собиратель душ», «Еретик» и «Прочь». Ранее стало известно, что в новом фильме вернутся актрисы Анна Фэрис («Трудности перевода») и Реджина Холл («Законопослушный гражданин»).

