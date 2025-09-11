Скидки
Все новости
Новости

KD ALL IN пообещал побриться, если Satanic выиграет The International 2025

Комментарии

Константин KD ALL IN Дорощёнок дал шуточное обещание, связанное с главным турниром года. По его словам, недавно в разговоре с Satanic зашла речь о том, как он выглядел бы без бороды. Сатанику стало любопытно, и в итоге KD ALL IN заявил, что готов расстаться со своим фирменным образом в случае победы команды на The International 2025:

Ехали несколько дней назад в лифте, и Сатанику было очень интересно, как я выгляжу без бороды. Сказал, что побреюсь, если победит на Инте.

Таким образом, триумф Satanic на TI2025 может ознаменоваться не только историческим результатом, но и ярким моментом для фанатов KD ALL IN.

Российская PARIVISION одержала победу в первом матче плей-офф The International 2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

