Команда s1mple вышла в четвертьфинал ESL Challenger League Season 50 по CS 2
BC.Game Александра s1mple Костылева обыграла OG в плей-офф ESL Challenger League Season 50: Europe — Cup #2 по CS 2. В напряжённом матче коллектив одержал победу со счётом 2:1: 13-7 на Mirage и 13-10 на Ancient, уступив лишь на одной из карт.

Этот результат вывел BCGame в четвертьфинал турнира, где команда встретится с победителем пары ESC Gaming — Nemiga Gaming. OG же продолжит борьбу в нижней сетке.

ESL Challenger League Season 50: Europe — Cup #2 проходит онлайн с 8 по 23 сентября. В нём участвуют 32 коллектива, которые разыгрывают призовой фонд в $ 25 тыс., а также слот на региональный финал текущего сезона лиги.

Новости. Чемп.Play
