«Получилось достаточно легко»: Malr1ne — о победе над Tidebound на TI14 Dota 2

«Получилось достаточно легко»: Malr1ne — о победе над Tidebound на TI14 Dota 2
Комментарии

Мидер Team Falcons Станислав Malr1ne Поторак подвёл итоги матча первого раунда плей-офф The International 2025 против Team Tidebound. В своём телеграм-канале он отметил, что на этот раз команда сыграла гораздо увереннее:

Сыграли серию против Tidebound. Получилось достаточно легко. Я уже отмечал: в прошлый раз мы не закончили начатое. В прошлый раз можно было спокойно 2:0 закрыть, но в групповой стадии у нас много было проблем, скажем так, с нервами. Сейчас я рад тому, что мы справились.

Falcons уверенно одолели соперника со счётом 2:0 и вышли в полуфинал верхней сетки.

Dota 2. The International 2025 . 1/4 финала (верхняя сетка)
11 сентября 2025, четверг. 17:30 МСК
Team Tidebound
Окончен
0 : 2
Team Falcons

Следующим оппонентом коллектива станет сильнейший из пары Nigma Galaxy — BetBoom Team.

Новости. Чемп.Play
