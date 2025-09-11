Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Основание» по Айзеку Азимову продлили на четвёртый сезон

Сериал «Основание» по Айзеку Азимову продлили на четвёртый сезон
Комментарии

Компания Apple объявила о продлении сериала «Основание» на четвёртый сезон. Это произошло на фоне выхода финала третьего сезона, который состоится уже 12 сентября. Судя по всему, в Apple довольны показателями фантастического шоу, даты выхода продолжения пока нет.

«Основание» — экранизация оригинальной серии книг Айзека Азимова. Сюжет повествует о далёком будущем, когда люди расселились за пределами земли и основали Галактическую империю. Учёный Гэри Селдон предсказал, что грядут страшные события для всего уклада человечества. Он создаёт организацию «Основание», которая должна восстановить расу людей после конца света.

Главные роли в шоу исполняют Джаред Харрис («Чернобыль»), Ли Пейс («Хоббит: Пустошь Смауга») и Лаура Бирн («Сердце льва»).

Материалы по теме
«Заклятие» подошло к финалу: стоит ли смотреть «Последний обряд»
«Заклятие» подошло к финалу: стоит ли смотреть «Последний обряд»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android