Российская BetBoom Team вышла в полуфинал верхней сетки The International 2025

Российский состав BetBoom Team победил Nigma Galaxy из Ливана в первом раунде плей-офф The International 2025 по Dota 2.

Коллектив Анатолия boo1k Иванова уступил соперникам на первой карте, но в двух следующих играх смог перевернуть ситуацию в мид-гейме и победить — 2:1 в серии.

Dota 2. The International 2025 . 1/4 финала (верхняя сетка)
11 сентября 2025, четверг. 20:40 МСК
BetBoom Team
Окончен
2 : 1
Nigma Galaxy

Уже сегодня вечером BetBoom Team сыграет в полуфинале верхней сетки против арабской Falcons. Nigma же падает в нижнюю сетку и будет играть на вылет — первый матч с Tidebound в 14:00.

Чемпионат мира по Dota 2 проходит в Гамбурге, плей-офф проходит с 11 по 14 сентября. Призовой фонд The International 2025 превышает $ 2,5 млн.

