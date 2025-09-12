Российская BetBoom Team вышла в полуфинал верхней сетки The International 2025

Российский состав BetBoom Team победил Nigma Galaxy из Ливана в первом раунде плей-офф The International 2025 по Dota 2.
Коллектив Анатолия boo1k Иванова уступил соперникам на первой карте, но в двух следующих играх смог перевернуть ситуацию в мид-гейме и победить — 2:1 в серии.
Уже сегодня вечером BetBoom Team сыграет в полуфинале верхней сетки против арабской Falcons. Nigma же падает в нижнюю сетку и будет играть на вылет — первый матч с Tidebound в 14:00.
Чемпионат мира по Dota 2 проходит в Гамбурге, плей-офф проходит с 11 по 14 сентября. Призовой фонд The International 2025 превышает $ 2,5 млн.